Британские военные попали в больницу после испытания новой бронемашины Ajax

Sky: британские военные пожаловались на проблемы со слухом после испытаний Ajax

Британское Минобороны подтвердило, что этим летом военным пришлось обратиться в больницу из-за проблем со слухом после испытаний бронемашины Ajax. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Небольшое количество военнослужащих пожаловались на шум и вибрацию после испытаний трех вариантов 40-тонной гусеничной машины», — отметил представитель оборонного ведомства.

По этому факту провели расследование, но никаких систематических проблем не было выявлено. При этом источники телеканала сообщили, что опасения по поводу безопасности военных остаются. Им приходится проводить внутри новой бронемашины долгие часы, и они все еще получают травмы.

Великобритания надеется экспортировать автомобили Ajax стоимостью около 10 миллионов фунтов стерлингов (более одного миллиарда рублей) в другие страны.

Ранее издание The Guardian сообщило о планах британских властей направить армию для участия в украинском конфликте, причем задействовать весь арсенал своих военных возможностей.