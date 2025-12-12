Британские ВМС три дня пытались найти в Ла-Манше российскую подлодку

Британские военные вместе с союзниками по НАТО в течение трех дней отслеживали движение российской подводной лодки через Ла-Манш. Об этом со ссылкой на командование военно-морских сил королевства сообщила газета The Sun .

За подводной лодкой «Краснодар» и буксиром «Алтай» следили вертолет Merlin и танкер снабжения Tidesurge. Субмарина двигалась на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш.

В британских ВВС уточнили, что экипажи приводили в готовность для противолодочных действий. Российская подлодка не стала погружаться, несмотря на штормовую погоду в проливе. Когда она дошла до северо-западного побережья Франции, британские военные передали контроль над ситуацией одному из союзников по НАТО.

Случай с подлодкой спровоцировал в Великобритании новую волну обсуждений «российской угрозы», добавило издание.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал США отправить субмарину к Франции. Он дал такой совет после высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что у страны якобы есть лучшая в мире атомная подводная лодка.