Медведев призвал США отправить подлодки к Франции

Медведев призвал США ответить на хамство Макрона подлодками у берегов Франции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев порекомендовал Соединенным Штатам отправить подлодки к Франции. Об этом он написал в соцсети X .

Публичное предложение Медведева поступило на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что США могут предать Украину.

«Возможно, пришло время отправить к берегам Франции пару „лучших в мире подводных лодок“»», — написал политик.

Тем самым Медведев намекнул на прозвучавшее в октябре высказывание президента Дональда Трампа о том, что у Вашингтона якобы есть лучшая в мире атомная подводная лодка.

Ранее зампред Совбеза назвал обсуждение ядерных испытаний в России ответом на слова Трампа. Он подчеркнул, что любые высказанные заявления влекут за собой последствия.