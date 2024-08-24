«Если закончатся 9 жизней». На случай смерти кота-мышелова Ларри в Британии придумали план

Times: власти Великобритании разработали план на случай смерти кота Ларри

Фото: Pxhere

В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра. Как сообщила газета The Times, проект носит кодовое название, как для защиты подробностей при подготовке к гибели членов королевской семьи.

Уже отобраны снимки Ларри для публикации после известия о его смерти, а также подготовлен пресс-релиз. Сейчас кот, которому уже 17 лет, чувствует себя хорошо.

«План Даунинг-стрит на случай, если у кота Ларри закончатся девять жизней», — написали журналисты.

Как шуточно отметили авторы материала, старожил Ларри прогнал нескольких мышей и пятерых премьер-министров.

Ларри — кот, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит. Свою должность он официально занимает с 2011 года.

Ранее кот-мышелов Ларри с Даунинг-стрит нагадил в ботинок премьер-министра Великобритании Риши Сунака. После этого политик ушел с должности.

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