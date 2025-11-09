Британские власти пообещали народу починить старую дорогу через 103 года

Жители графства Оксфордшир пожаловались чиновникам на состояние дороги, а те в ответ пообещали заняться вопросом через столетие. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Местных жителей возмутило, что дорогу не ремонтировали 40 лет. В лучшем случае на ней латали выбоины, которые раз за разом возникали снова при морозной погоде.

На обращение власти честно ответили британцам, что с решением вопроса придется подождать еще 103 года, поскольку проблема охватывает всю страну.

