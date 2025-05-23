Британские ветераны попали под следствие из-за подъема на Эверест с допингом

Группа бывших британских военнослужащих совершила сверхбыстрое восхождение на Эверест, используя ксенон для борьбы с акклиматизацией. Они не предупредили об использовании газа, поэтому власти Непала начали расследование, сообщила газета The Telegraph .

В экспедиции приняли участие бывшие солдаты британских спецподразделений и министр по делам ветеранов Эл Карнс. Они побили рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях, преодолев путь за пять дней.

Для облегчения акклиматизации альпинисты использовали ксенон, не предупредив об этом местные органы власти. Без него подъем занял бы около двух месяцев. Секретарь Министерства федеральных дел и общего управления Непала, глава туристического ведомства Нараян Прасад Регми объявил, что им грозит наказание.

«Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест. Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом», — сказал он.

В 2024 году на Эвересте нашли останки мужчины, который пропал 100 лет назад. Эндрю Ирвин входил в группу альпиниста Джорджа Мэллори.