BBC: часы капитана, спасшего пассажиров «Титаника», ушли с молотка за два млн долларов

Часы капитана судна «Карпатия» Артура Рострона, который спасал пассажиров лайнера «Титаник», ушли с молотка. Об этом сообщил BBC со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge and Son.
Часы марки Tiffany выполнены из 18-каратного золота. Их подарили Рострону вдовы пассажиров, погибших в результате катастрофы. На аксессуаре выгравирована надпись: «Подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью».
Новым владельцем стал частный коллекционер из Соединенных Штатов. Участник аукциона отдал за изделие два миллиона долларов (почти 200 миллионов рублей), добавил сайт «Аргументы и факты».
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