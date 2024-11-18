BBC: часы капитана, спасшего пассажиров «Титаника», ушли с молотка за два млн долларов

Часы капитана судна «Карпатия» Артура Рострона, который спасал пассажиров лайнера «Титаник», ушли с молотка. Об этом сообщил BBC со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge and Son.

Часы марки Tiffany выполнены из 18-каратного золота. Их подарили Рострону вдовы пассажиров, погибших в результате катастрофы. На аксессуаре выгравирована надпись: «Подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью».

Новым владельцем стал частный коллекционер из Соединенных Штатов. Участник аукциона отдал за изделие два миллиона долларов (почти 200 миллионов рублей), добавил сайт «Аргументы и факты».