Британские кадровые офицеры активно работают на Украине, прикрываясь дипмиссии республики. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Он назвал работу британских кадровых военнослужащих общеизвестным фактом.

«Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства», — подчеркнул дипломат.

По его словам, многие из иностранных военных занимаются специализированной боевой подготовкой ВСУ. В декабре британское руководство подтвердило гибель офицера британских вооруженных сил Джорджа Хули из-за несчастного случая во время обучения украинских военных.

Посол отметил, что британская сторона пытается скрыть факт участия ее кадровых офицеров в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее Британия лишила аккредитации одного из российских дипломатов. Таким образом королевство отреагировало на отзыв аккредитации сотрудника его посольства в Москве.