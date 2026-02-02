Британия отозвала аккредитацию у российского дипломата

В понедельник британский МИД вызвал посла в Лондоне Андрея Келина и объявил о лишении аккредитации одного из российских дипломатов. Информация опубликована на официальном сайте внешнеполитического дипведомства.

«Сегодня мы… отзываем аккредитацию у российского дипломата», — указано в заявлении.

Келину, вызванному в британский МИД, об этом сообщил «высокопоставленный сотрудник» Форин-офиса.

Отмечается, что меру приняли в ответ на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве.

В январе Центр общественных связей ФСБ России сообщил о выявлении сотрудника британских спецслужб, который работал в России под видом секретаря отдела посольства в Москве, не будучи официально заявленным. МИД России совместно с другими ведомствами принял решение лишить Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации.

Ранее посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии. Причиной стали обвинения в кибератаках и шпионаже в адрес России. Представитель МИД подчеркнул, что Германия внимательно следит за ситуацией.