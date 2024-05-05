Британские нефтегазовые компании встревожились из-за завышенных налогов | 360°

Мир 05 мая 2024, 18:35 Британские нефтегазовые компании встревожились из-за завышенных налогов FT: британские компании пожаловались на налог в 75% в Северном море Pxhere

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Независимые нефтегазовые операторы, ведущие разработку месторождений на британском шельфе Северного моря, забили тревогу из-за налога в 75% на прибыль в отрасли. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов рынка.

«Небольшие независимые операторы заявляют, что они приняли на себя основную тяжесть 75% ставки налога на прибыль», — написали авторы материала.

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Инвестиции в Северное море Великобритании пострадали из-за налога на непредвиденные доходы производителей. Отрасль столкнулась с большими проблемами. В королевстве наблюдается постоянный спад производства и рабочих мест.

«Добыча нефти и газа в Великобритании в прошлом году составила чуть более 1,2 миллиона баррелей в день в эквиваленте, что является самым низким показателем с 1977 года», — указано в публикации.

Ранее власти Великобритании ввели новые санкции против России. Под ограничения попали производители боеприпасов, компании по производству электроники и торговле алмазами и нефтью. Страны G7 решили ограничить доходы России от продажи энергоресурсов. Однако из-за ограничений окреп теневой рынок морских перевозок. На это пожаловался международный клуб страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующийся в Лондоне.