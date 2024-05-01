Теневой рынок морских перевозок окреп из-за санкций G7 против нефти из России | 360°

Мир 01 мая 2024, 07:42 Теневой рынок морских перевозок окреп из-за санкций G7 против нефти из России Unsplash

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Международный клуб страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующийся в Лондоне, пожаловался на усиление теневого рынка морских перевозок из-за ограничения цен на российскую нефть странами G7. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление клуба, представленное на парламентских слушаниях в Великобритании 30 апреля.

Страховщики напрямую связали происходящее с антироссийскими санкциями, подразумевающими жесткие обязательства для организаций, действующих в рамках «Большой семерки», и свободу законных действий вне этих рамок. Клуб International Group of P&I Clubs покинули уже около 800 танкеров.

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«Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю», — подчеркивается в заявлении.

По итогам апрельской встречи глав МИД «Группы семи» в Италии приняли решение сократить объем импорта энергоресурсов из России и добиваться соблюдения потолка цен на нефть. Санкционное давление на Российскую Федерацию планируется усиливать.