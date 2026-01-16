Британские морпехи начали учения в Норвегии с прыжками в прорубь и выпивкой

Британские морские пехотинцы тренируются в норвежском лагере Викинг. Они готовятся к возможному противостоянию с Россией. В 20-градусный мороз солдаты спят на снегу, прыгают в прорубь, выкрикивая свои имена и звания. После этого они выпивают рюмку рома и отдают честь королю Карлу III, сообщило издание Politico .

Подготовка к действиям в экстремальных погодных условиях в этом регионе уходит корнями в эпоху холодной войны. Однако лагерь Викинг, новый и постоянно расширяющийся, открылся после начала конфликта на Украине, как отмечается в материале.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сообщила изданию, что страна фактически удвоит численность своих морских пехотинцев в Норвегии за три года.

Учения воспроизводят задачи, которые войска решали бы при активации пятой статьи НАТО о коллективной обороне.

Ранее журнал Forsvarets forum сообщил, что из-за помощи Украине у норвежской армии не хватает теплой одежды и другого снаряжения для зимних условий. Внутренние отчеты указывают на нехватку термобелья, балаклав, шлемов, обуви и средств защиты органов слуха. Норвежской бригаде «Север» даже пришлось остановить масштабные учения.