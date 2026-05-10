Британские медики десантировались на остров в Атлантике ради пациента с хантавирусом

Британия провела воздушную операцию для спасения мужчины с хантавирусом

Команда британских военных и медиков десантировалась на остров Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана, куда ранее доставили зараженного хантавирусом гражданина Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба правительства европейской страны.

Операцию решили провести из-за критической нехватки кислорода на острове, где нет взлетно-посадочной полосы и проживает только 221 человек.

«Единственным способом своевременно оказать пациенту необходимую помощь стала доставка медицинского персонала с воздуха», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что хантавирус на лайнере MV Hondius мог начаться с орнитолога из Нидерландов. Журналисты назвали путешествовавшего с женой 70-летнего мужчину нулевым пациентом.