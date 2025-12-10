Британия признала, что тайно отправила десантников на Украину

Великобритания тайно направила военнослужащих на Украину, а факт их присутствия раскрылся только после гибели одного из них. Об этом сообщило информационное агентство Press Association со ссылкой на источники.

Информация стала публичной после того, как Минобороны Соединенного Королевства 9 декабря сообщило о смерти своего военнослужащего на Украине. Погибшим оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули из парашютного полка британской армии. По официальной версии, он погиб в результате несчастного случая во время испытаний нового вооружения вдали от линии боевых действий.

Как отмечает The Guardian, на Украине находятся более 100 британских военных. Издание утверждает, что Лондон замалчивает этот факт, чтобы он не использовался Россией в «пропагандистских целях». При этом случай с Хули стал первым, когда гибель британского военнослужащего на Украине была официально признана. Ранее сообщалось, что несколько десятков британских спецназовцев находятся в стране для обеспечения безопасности посольства в Киеве.