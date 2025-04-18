Британская тюрьма ограничила права Караджича из-за подготовки побега

Администрация ограничила права бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого приговорили к пожизненному сроку за военные преступления и геноцид в Сребренице. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам адвоката заключенного, администрация тюрьмы приняла меры под предлогом «подготовки побега».

В 2016 году международный трибунал по бывшей Югославии признал Караджича виновным в ряде преступлений, совершенных в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовых депортациях и геноциде. В 2021 году Караджича перевели в британскую тюрьму.

Ранее США и Россия при посредничестве ОАЭ обменялись заключенными. В обмен на Артура Петрова Кремль передал Штатам американскую гражданку Ксению Карелину.

Женщина отбывала срок за госизмену, а мужчину арестовали за экспорт микроэлектроники, необходимой для производства оружия. Его задержали по запросу США на Кипре в 2023 году.