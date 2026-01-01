Британская пенсионерка нашла способ ездить по миру почти бесплатно

Живущая на пенсию из 300 фунтов стерлингов (32 тысячи рублей) в месяц британская пенсионерка Тиера Сент-Клэр последние 20 лет объездила все страны Европы, а также побывала в США. О том, как ей это удалось она рассказала газете The Daily Express .

По ее словам, в путешествие она отправилась в 2005 году после развода. Сначала она отправилась в Испанию, а потом ей позвонила живущая на Гавайях подруга, которая попросила присмотреть за ее домашним питомцем.

«Я согласилась, а потом просто продолжила. Я следила за домашними животными в Нью-Йорке и Флориде, Лондоне, Мадриде. Лучшее, что есть в моей жизни, — это свобода», — заявила иера Сент-Клэр.

Пенсионерка отметила, что влюбилась во всех домашних животных, за которыми ей пришлось ухаживать. По ее словам, среди ее воспитанников были и морские свинки, и крысы и даже змеи, которых она ничуть не боится.

Она подчеркнула, что несмотря на ограниченность своих средств, ей не приходится платить за квартиру. Единственные вещи, на которые уходит ее пенсия — это покупка продуктов и оплата мобильной связи.

Кандидат экономических наук Лилия Буркина рассказала, что грамотный подход к планированию бюджета на путешествия позволит сильно сэкономить. Она пояснила, что бронировать отели и билеты лучше за полгода до путешествия. При этом также важно следить за скидками от туристических сервисов и агрегаторов.