Британская королева отказалась пожать руку супруге Макрона в Нормандии

Королева Великобритании Камилла отказалась пожать руку супруге президента Франции Брижит Макрон на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала „Дня Д“ в Нормандии», — заявили в материале.

На видео попал момент, когда жена Эммануэля Макрона слегка сжала руку королевы после возложения венков у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Супруга короля Карла III никак не отреагировала на этот жест.

Протокол нарушил и сам французский лидер, когда заставил монарха с супругой ждать, опоздав на 20 минут на поминальную службу.

Коронованные особы и президентская чета посетили мемориал, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в июне 1944 года во время высадки англо-американских войск в Нормандии. Тогда удалось открыть второй фронт. При этом основным направлением боевых действий оставалось советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.

Ранее стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям в полной мере, чтобы не рисковать здоровьем.