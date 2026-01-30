Блюда из Казахстана и Армении оказались в списке самой невкусной еды в мире

Блюда из Армении и Казахстана вошли в антирейтинг самых невкусных кухонь в мире. Об этом сообщило издание World Population Review .

Всего исследователи оценили кухни 99 стран, казахская и армянская набрали по 3,9 балла и заняли 92-е и 93-е места соответственно.

В первую десятку вошли Италия, Испания, Мексика, Турция, Франция, Индонезия, Португалия, Япония и Китай. Первое место заняла Греция.

По мнению авторов топа, самая невкусная еда в Никарагуа, Лаосе и Боливии, которые разместились на последних трех местах.

Россию в рейтинге поставили на 34-е место, из постсоветских республик выше нее только Грузия, ставшая 30-й. Белоруссия идет на 75-й строчке, а Украина — на 43-й.

Ранее ресторатор Станислав Лисиченко предложил создать стандарт русской национальной кухни и включить в него блины, щи, борщ, домашние котлеты и квашеную капусту.