Британка засудила босса, презрительно называвшего ее «картошкой»

Жительница британского города Лидса Бернадетт Хейс подала в суд на начальника, называвшего ее «картошкой», получив компенсацию в размере 23 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Об этом сообщила «Би-би-си» .

Хейс работала бухгалтеров в фирме Мика Аткинса, который называл ее «картошкой», если был недоволен ее работой. При этом делал это, имитируя сильный ирландский акцент, так как женщина была по национальности ирландкой.

Аткинс унижал Хейс не только словесно, но еще и в интернете, отправляя ей фотографии картофеля в мессенджерах. Оскорбления продолжались с декабря 2023 года по июнь 2024-го, пока женщина не обратилась в суд.

По словам Хейс, на тот момент ей уже было 55 лет, но из-за оскорбительного поведения босса она чувствовала себя маленькой, уязвимой и незащищенной. Ей пришлось уволиться. Суд посчитал, что Аткинс унижал Хейс по национальному признаку и обязал его выплатить ей компенсацию.

Само оскорбление «картошка» в отношении ирландцев появилось во времена, когда Ирландия была колонией Великобритании. Кроме того, британские карикатуристы часто изображали ирландцев примитивными существами, которые только и делали, что ели картошку, стремясь показать их «недочеловеками».

Ранее дочь британского маньяка Йена Хантли заявила, что прах ее отца следовало смыть в унитаз, ведь он будет гореть в аду и не заслуживает ни могилы, ни похорон.