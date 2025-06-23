Британка заразилась опасной болезнью и впала в кому на Крите

Sun: британка на отдыхе на Крите заразилась болезнью легионеров и впала в кому

Жительница Великобритании заразилась болезнью легионеров во время отдыха с мужем и друзьями на Крите. Об этом сообщила газета The Sun .

На отпуск по системе «все включено» супруги потратили 1500 фунтов стерлингов (около 159 тысяч рублей).

Заразилась 57-летняя женщина 5 июня, когда начала жаловаться на слабость. Спустя несколько дней ее госпитализировали, и врачи ввели ее в искусственную кому. Ситуацию осложнило то, что британка и прежде страдала от тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии.

В прошлом году ученые из университета Флиндерса в Австралии выяснили, что возбудителей болезни легионеров можно найти даже в домашних кранах и сливах умывальников.