Британка заразилась опасной болезнью и впала в кому на Крите

Жительница Великобритании заразилась болезнью легионеров во время отдыха с мужем и друзьями на Крите. Об этом сообщила газета The Sun.
На отпуск по системе «все включено» супруги потратили 1500 фунтов стерлингов (около 159 тысяч рублей).
Заразилась 57-летняя женщина 5 июня, когда начала жаловаться на слабость. Спустя несколько дней ее госпитализировали, и врачи ввели ее в искусственную кому. Ситуацию осложнило то, что британка и прежде страдала от тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии.
В прошлом году ученые из университета Флиндерса в Австралии выяснили, что возбудителей болезни легионеров можно найти даже в домашних кранах и сливах умывальников.
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