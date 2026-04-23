Британка выиграла $1 млн, но ей отказали в деньгах

Жительница Великобритании Клэр Эйнсли выиграла в онлайн-лотерее 1,3 миллиона долларов (97,5 миллиона рублей), но через несколько дней ей сообщили, что это был просто сбой. Об этом сообщило издание People .

Эйнсли рассказала в шоу «Доброе утро, Британия», что купила лотерейный билет в приложении для ставок. Позже ей прислали письмо, что она стала победительницей. Она усомнилась и отправила электронное письмо британской игорной компании, приложив скриншоты, желая получить подтверждение.

В ответ ей пообещали выплатить выигрыш в течение 72 часов, но деньги она так и не получила. Эйнсли попыталась самостоятельно вывести выигрыш из приложения, но ей отказали. Позже ей сообщили, что в программе произошел сбой, на деле она ничего не выиграла.

«Я чувствую, что заслуживаю этих денег. Они сказали, что я могу их получить, так что это мои деньги», — заявила женщина.

Мать двоих детей призналась, что успела уже распланировать, на какие цели потратит призовые деньги. Участвующий в шоу юрист объяснил, что компания William Hill защищена условиями предоставления услуг.

Ранее житель американского штата Мэриленд выиграл один миллион долларов благодаря поездке к родителям. Он купил в Детройте несколько лотерейных билетов, и покупка оказалась удачной.