Американец поехал в гости к родным и выиграл миллион долларов

Житель штата Мэриленд в США поехал в гости к родителям в Мичиган и неожиданно выиграл один миллион долларов (около 76 миллионов рублей). Об этом сообщило издание UPI .

Американец гостил у родных в Детройте и перед отъездом купил в магазине несколько лотерейных билетов. Сначала он забыл про них, а когда проверил их дома — был шокирован.

«Я отправил фото билета другу, чтобы он проверил, все ли правильно. А он принял это за розыгрыш. Мы оба поверить не могли», — рассказал мужчина.

Выигранные деньги победитель планирует потратить на организацию еще одной поездки к родственникам.

Ранее в американец Джеймс Фартинг выиграл в лотерею 167 миллионов долларов (около 13 миллиардов рублей) и пустился во все тяжкие: он трижды попадал под арест. Он вломился в чужой дом и украл деньги, сразу после этого скрылся и, сидя в машине, курил марихуану. А всего спустя несколько дней после получения приза мужчина избил заместителя шерифа.