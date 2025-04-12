Британка скончалась при странных обстоятельствах

В Британии женщина умерла через 3 дня после появления симптомов, которые скрыли

Британка Керри Джоанн Уилкинс умерла из-за внезапно обнаруженной печеночной недостаточности. Перед этим 35-летнюю женщину срочно госпитализировали, однако спасти ее жизнь медики не сумели, сообщила газета Daily Mail .

За три дня до этого у Уилкинс обнаружили высыпания на теле, у нее началась сильная тошнота. Родственники больной заявляли, что в больнице решили утаить тяжелое состояние женщины, а симптомы — попросту проигнорировать.

Сейчас у семьи пациентки есть масса вопросов к медикам графства Эссекс, отметили журналисты.

«Керри не принимала внутрь важную комбинацию антибиотиков, а врачи заявили, что они смотрели на то, как она отреагирует на другие медикаменты», — рассказала сестра Керри Джессика Уилкинс.

Ранее на Шри-Ланке две туристки погибли при странных обстоятельствах в хостеле.