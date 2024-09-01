Британка с самым высоким IQ в стране добилась успеха в секс-индустрии

Британка с самым высоким IQ в стране стала стриптизершей и заработала миллионы

Жительница Британии Мелисса Тодд поделилась историей своего жизненного успеха, признавшись, что бросила учебу в Оксфорде и не жалеет, так как работа в секс-индустрии принесла ей многомиллионные доходы. Об этом сообщило издание Mirror.

Женщина рассказала, что родилась в простой семье. Родители заставляли ее учиться. В итоге, Мелисса прошла тест на интеллект и стала членом Общества «Менса», в котором состоят только 150 тысяч человек со всего мира.

Местные газеты писали, что IQ школьницы составил 178 баллов. Затем Мелисса с легкостью сдала вступительные экзамены в Оксфорд. Студентка мечтала стать экономистом, но внезапно у нее наступил кризис.

По словам женщины, ей не хватило уверенности для дискуссий с профессорами. После первого курса она взяла академический отпуск на год и осталась без стипендии.

У родителей не было денег содержать дочку, поэтому она устроилась на работу стриптизершей. В клубе ей платили до 600 фунтов стерлингов за ночь.

Потом британка начала сниматься в фильмах для взрослых и заниматься проституцией. При этом Мелисса успевала заниматься журналистикой. В итоге, она смогла сколотить многомиллионный капитал.

Ранее бывшая стриптизерша Кэрри Ройял пообещала слить интимные фотографии принца Гарри. Снимки были сделаны в 2012 году на частной вечеринке в отеле Wynn Las Vegas.