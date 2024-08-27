Британка с огромным IQ бросила Оксфорд ради карьеры в секс-индустрии

Жительница Великобритании Мелисса Тодд с IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, призналась, почему бросила Оксфорд и стала секс-работницей. Об этом сообщило издание Daily Mirror .

Показатель IQ Тодд уже в 12-летнем возрасте составил 178 баллов. Она прошла тест Mensa на уровень интеллекта, причем по его результатам превзошла Хокинга и Эйнштейна, чьи умственные способности ранее оценили в 160 баллов.

В школе Тодд училась только на отлично, а после окончания учебы поступила в Оксфордский университет. По признанию женщины, она хотела стать экономистом, но учеба начала сводить ее с ума. Она взяла академический отпуск, чтобы отдохнуть. В этот период ей попалась вакансия танцовщицы в баре и она решила попробовать, так как работнице платили 600 фунтов стерлингов, а Тодд нуждалась в деньгах.

Девушка, которую СМИ называли «Мозгом Британии», вскоре втянулась в эту работу. Тодд начали поступать предложения о съемках в порно, участии в пип-шоу и эротических фотосессиях. По ее словам, постепенно она поняла, что в Оксфорд больше не вернется. Сейчас Тодд работает порномоделью и не жалеет о своем выборе.

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