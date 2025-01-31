Британка пошла под суд из-за видео с пуканием на камеру

Женщина в Уэльсе отправила бывшей парня видео с пусканием газов и попала в суд

Жительница Уэльса пошла под суд после того, как отправила бывшей возлюбленной своего бойфренда несколько непристойных видео. Об этом сообщило издание Metro .

С 22 декабря 25-летняя Рианнон Эванс переслала семь видео бывшей девушке своего парня Деборе Прайтерех, на которых пускала газы. Ролики сильно расстроили Дебору, она провела все зимние каникулы в плохом настроении.

Затем Прайтерех обратилась в полицию, Эванс арестовали. Адвокат обвиняемой в ходе судебного заседания объяснял, что у женщины сильная неприязнь к Прайтерех, поскольку та считает, что девушка нечестно обошлась с бывшим партнером. Правозащитник напирал, что действия Рианнон не были злонамеренными.

В итоге Эванс признали виновной и обязали выплатить моральный ущерб потерпевшей в 100 фунтов стерлингов, а также покрыть судебные издержки. Девушку также заставили пройти с психологом 15 сессий о вреде кибербуллинга.

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