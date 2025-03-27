Британка погибла в Испании из-за упавшего на нее пьяного мужчины

Lancashire Live: женщина умерла в Испании после того, как на нее упал мужчина

Пенсионерка из Великобритании умерла во время отдыха в Испании. На женщину упал пьяный мужчина, сообщило Lancashire Live.

По данным издания, несчастный случай произошел еще в октябре 2023 года. Британка Барбара Кэхилл гуляла по улицам города Аликанте, и неожиданно на нее свалился незнакомец. Мужчина был сильно пьян.

Пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги. Через шесть дней 83-летняя британка умерла. Врачи заявили, что состояние женщины ухудшилось на фоне осложнений после перелома. Другие подробности в статье не привели.

Ранее на Шри-Ланке две туристки из Британии и Германии погибли при странных обстоятельствах в хостеле. Полиция предположила, что женщины могли отравиться средством для уничтожения клопов.