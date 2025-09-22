Британка чуть не потеряла палец из-за помолвочного кольца

Невеста в Британии натянула помолвочное кольцо и чуть не лишилась пальца

Ошибка жениха чуть не оставила 23-летнюю британку Иону Хэтэуэй без безымянного пальца, на который она натянула подаренное ей помолвочное кольцо, оказавшееся не по размеру. Подробности происшествия сообщило издание Ladbible.com .

Предложение руки и сердца будущий жених Ионы сделал во время праздничного ужина в итальянском ресторане. Когда девушка достала кольцо и попыталась его надеть, оно оказалось немного тесным. Но обрадованная невеста успела сделать снимок, чтобы выложить его в своих социальных сетях.

После ужина пара отправилась к родителям невесты поделиться радостными новостями, но снять кольцо, чтобы мать смогла рассмотреть его поближе, девушка не смогла. Народные средства в виде мыла и растительного масла невесте не помогли, а фаланга начала опухать.

Испуганная Иона обратилась в неотложку. Врач сказал ей, что, если бы британка задержалась еще на час, палец ждала бы ампутация. Медик пояснил, что кольцо перекрыло кровеносные сосуды, что грозило развитием гангрены с отмиранием тканей. В результате украшение пришлось распилить.

Невеста призналась, что проблема с кольцом ее сильно расстроила.

«Я не чувствую себя помолвленной, потому что на мне нет кольца. Когда захочется его увидеть, единственное, что я могу показать, — это фотография», — пояснила Иона.

Она добавила, что очень рассчитывает на помощь ювелира, который сможет расширить украшение, чтобы снова надеть свой символ замужества.

