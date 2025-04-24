Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров

Великобритания ввела запрет на экспорт игровых контроллеров Россию. Об этом сообщила пресс-служба британского посольства в стране.

«Великобритания запретила экспорт контроллеров игровых консолей в Россию. Они используются на Украине для пилотирования беспилотников на линии фронта», — заявили в дипломатической миссии.

Евросоюз в феврале также ввел запрет на поставки игровых контроллеров в Россию.

Российские власти неоднократно заявляли, что страна уверенно справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать на Россию еще несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что антироссийские рестрикции неэффективны.

Днем ранее Россия ввела персональные санкции против 21 британского парламентария. Посетить Россию теперь не смогут некоторые члены палаты общин и палаты лордов от Лейбористской партии.