Британские СМИ активно демонстрируют антироссийский психоз на почве шпиономании и вымышленных киберугрозах. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, сообщило РИА «Новости».

«Эту симптоматику дополняет очередная накрывшая британские СМИ волна антироссийского психоза на почве шпиономании и вымыслов о мнимых киберугрозах», — отметили в комментарии.

В диппредставительстве указали, что в последние дни британские власти часто использовали в адрес России оскорбительную лексику. В понедельник, 2 декабря, премьер Кир Стармер во время выступлении в мэрии Лондона пытался рассуждать о РФ как о «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре».

Власти Великобритании ранее усилили антироссийскую кампанию на фоне успехов Вооруженных сил РФ на поле боя. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что Соединенное Королевство могло стать первой страной, снявшей ограничения с ВСУ на удары вглубь России.