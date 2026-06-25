Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается продать более 100 тысяч тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos и передать вырученные деньги Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

Многие официальные лица в Соединенном Королевстве считают, что нефть с судна теперь принадлежит их стране. Британия решает, как распорядиться черным золотом.

По данным газеты, министры собираются выставить находившуюся на борту нефть на аукцион. Рыночная стоимость составляет около 35 миллионов фунтов, и британские власти изучают идею передать вырученные деньги ВСУ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Великобритания задержала танкер, чтобы отвлечь внимание населения от проблем с мигрантами, которые нарушают общественный порядок.