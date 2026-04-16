Британия забила тревогу из-за роста числа краж в магазинах

Telegraph: число краж в магазинах Британии за 5 лет выросло на 133%

Число краж в британских магазинах за последние пять лет резко увеличилось. Об этом сообщило издание Telegraph .

Количество случаев воровства за пять лет выросло на 133%, причем за последние два года обвинения предъявляли менее чем четверти подозреваемых.

Статистические данные показали, что в 2020–2021 годах число краж составило 228 тысяч, а в 2024–2025 годах — 530,5 тысячи. Реже всего преступления такого рода раскрывались в Лондоне — там находили только 7% воров.

