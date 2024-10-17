Великобритания расширила антироссийские санкции

МИД Британии ввел санкции против танкеров для перевозки нефти из России

Великобритания применила новые ограничительные меры в отношении 18 российских судов, предназначенных для перевозки нефти, и четырех судов, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа. Заявление сделал британский МИД, информацию опубликовали на сайте правительства страны.

«Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа», — указано в документе.

По данным правительства Великобритании, это самый масштабный пакет санкций, направленных против российских судов-танкеров.

В дополнение к мерам, направленным на борьбу с «теневым флотом», Великобритания ввела ограничительные меры в отношении российской газовой компании АО «Русгаздобыча».

Ранее Британия расширила санкционный список против России, включив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Рестрикции также коснулись 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны России.