Британия столкнулась с самой сложной финансовой ситуацией за последние 70 лет

Британия столкнулась с самой сложной проблемой с наполнением госбюджета за последние 10 лет. Решать ее предстоит новому правительству. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).

«Задача, ожидающая победителя [на выборах], серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов. Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста», — сказано в сообщении.

Аналитики IFS пришли к выводу, что новому правительству придется либо сократить расходы на госуслуги, либо поднять налоги, хотя они и так уже близки к 80-летнему максимуму. Еще один вариант — взять новые займы, но в таком случае правительство не выполнит задачу со стабилизацией уровня госдолга.

Ранее власти Великобритании приняли решение распустить парламент и провести досрочные выборы. Голосование состоится 4 июля.