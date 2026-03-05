Британия сообщила о взрыве на судне и разливе нефти у берегов Кувейта

На судне у берегов Кувейта произошел взрыв и разлив нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

ЧП случилось в 30 милях к юго-востоку от Мубарак-эль-Кабира в Кувейте.

«Капитан танкера, бросившего якорь, сообщает, что видел и слышал мощный взрыв в районе левого борта, затем наблюдал, как небольшое судно покинуло зону видимости. В воду выливается нефть из грузовой цистерны, что может иметь определенные экологические последствия», — заявили в UKMTO.

Судно набрало воду, пожара после взрыва не возникло. Экипаж находится в безопасности. МВД Кувейта сообщило, что взрыв прогремел минимум в 60 километрах от города, за пределами государственных вод страны.

Ранее Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран.