Британия решила открыть пятый цех по ремонту техники на Украине

Министерство обороны Британии подтвердило, что на территории Украины функционируют четыре цеха по ремонту военной техники. В планах — открыть пятый.

«Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое», — уточнили в заявлении ведомства.

Предприятия, о которых идет речь, находятся под управлением британских компаний по соглашению с министерством обороны.

На заводах ремонтируют технику и оружие, включая бронетранспортеры CVR-T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другие системы вооружения, которые страна передала Украине.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что привлечет Украину для защиты стран Персидского залива от иранских дронов. Королевство не примет участия в наступательных действиях, но сохранит приверженность коллективной обороне.