Британия пригрозила захватить российские танкеры

Великобритания намерена конфисковать танкер из теневого флота, якобы связанный с Россией. Этот шаг может обострить конфликт и открыть новый фронт против Москвы, сообщило издание The Guardian .

«Источники в британском оборонном ведомстве подтвердили, что в ходе обсуждений с союзниками по НАТО были рассмотрены варианты военного захвата судна-изгоя, хотя с момента захвата российского танкера в Атлантике под руководством США прошел уже месяц», — отметили журналисты.

В январе, по информации Lloyd’s List Intelligence, в Ла-Манше и Балтийском море обнаружили 23 судна из теневого флота, которые использовали фальшивые флаги. Большинство из них якобы участвовали в экспорте российской нефти, главным образом морским путем в Китай, Индию и Турцию.

Ранее эстонские власти задержали контейнеровоз под багамским флагом у острова Найссар, подозревая его в контрабанде в Россию. Baltic Spirit следовал из Эквадора в Санкт-Петербург и зашел в воды Эстонии для бункеровки.