Великобритания предпринимает попытки продавить решение Евросоюза об изъятии замороженных российских активов. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

«Британцы надеются, что, если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации „ущербной сделки“ с Москвой», — указали в СВР.

Кроме того, по информации ведомства, британские чиновники предоставляют коллегам из Евросоюза ложные сведения о мотивах американского лидера Дональда Трампа касаемо переговоров с Москвой.

Лондон утверждает, что Россия якобы дала обещание Вашингтону отдать российские активы под реализацию совместных с Соединенными Штатами проектов.

Ранее СВР вскрыла планы Великобритании сорвать урегулирование украинского кризиса. Государство хочет и дальше зарабатывать на конфликте.