Британия подписала соглашение о передаче Маврикию спорного архипелага Чагос

Sky News: Лондон будет платить Маврикию £101 млн в год за аренду военной базы

Британский премьер-министр Кир Стармер подписал соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос в Индийском океане. Об этом сообщил телеканал Sky News .

На острове Диего-Гарсия находится британско-американская военная база. Стармер отметил, что подписал соглашение, чтобы обеспечить безопасность Великобритании. Эта сделка позволит военной базе функционировать и в следующем столетии.

Вокруг острова Диего-Гарсия устанавливается 24-мильная буферная зона с запретом на любое строительство без разрешения Лондона. Кроме того, на внешних островах запрещено присутствие иностранных сил безопасности.

«Это критически важный шаг для нашей безопасности и разведывательной деятельности и безопасности британского народа», — сказал премьер.

По условиям соглашения Лондон будет платить Маврикию 101 миллион фунтов стерлингов (более 10 миллиардов рублей) в год за эксплуатацию военной базы. Соглашение заключено на 99 лет.

Стармер пояснил, что это сопоставимо с ежегодными расходами на обслуживание авианосца. Если бы Лондон не подписал это соглашение, то власти Маврикия могли обратиться в международные суды и, вероятно, выиграли бы.

Еще в 2019 году Международный суд ООН вынес решение о том, что британские власти должны передать контроль над Чагосом Маврикию. Принадлежность архипелага оспаривалась в течение нескольких десятков лет. Кроме того, британцы выселили коренное население с Диего-Гарсия еще в 1965 году.

Прошлой осенью британские лейбористы решили вернуть Маврикию суверенитет над островами Чагос.