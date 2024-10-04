Великобритания вернула архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия
The Times: Британия отказалась от суверенитета над островами Чагос
Лейбористское правительство Великобритании решило вернуть Маврикию суверенитет над островами Чагос. Об этом сообщила газета The Times.
Передать острова правительство решило вопреки предупреждениям местных чиновников и представителям со стороны США. Они опасаются, что стратегический разведывательный форпост в будущем может достаться КНР — Маврикий получит возможность отдать часть островов в аренду.
Страны наращивают уровень торговли друг с другом, на маврикийской территории уже действуют более 47 китайских инициатив по финансированию развития.
«То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем», — заявил изданию источник в аппарате кабмина.
Несмотря на передачу островов, Великобритания на 99 лет сохранит контроль над британско-американской базой на Диего-Гарсии.
Премьер-министр республики Правинд Джагнат назвал передачу островов завершением «деколонизации» страны. По его словам, это произошло через 56 лет после обретения независимости.