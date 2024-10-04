Великобритания вернула архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия

The Times: Британия отказалась от суверенитета над островами Чагос

Лейбористское правительство Великобритании решило вернуть Маврикию суверенитет над островами Чагос. Об этом сообщила газета The Times .

Передать острова правительство решило вопреки предупреждениям местных чиновников и представителям со стороны США. Они опасаются, что стратегический разведывательный форпост в будущем может достаться КНР — Маврикий получит возможность отдать часть островов в аренду.

Страны наращивают уровень торговли друг с другом, на маврикийской территории уже действуют более 47 китайских инициатив по финансированию развития.

«То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем», — заявил изданию источник в аппарате кабмина.

Несмотря на передачу островов, Великобритания на 99 лет сохранит контроль над британско-американской базой на Диего-Гарсии.

Премьер-министр республики Правинд Джагнат назвал передачу островов завершением «деколонизации» страны. По его словам, это произошло через 56 лет после обретения независимости.