Китай отправил три транспортных самолета, которые по мере приближения к Ирану стали пропадать с радаров. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Журналисты изучили авиарейсы и пришли к выводу, что в каждом полете воздушное судно направлялось на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан. После этого самолет следовал в Узбекистан и Туркменистан, а затем становился невидимым для радаров по мере приближения к Ирану.

В статье отметили, что в планах полета конечным пунктом назначения каждый раз значился Люксембург. Однако самолеты не достигали Европы, а совершали посадку в Иране с пятницы по понедельник, 16 июня.

Преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли предположил, что грузы транспортных самолетов не могут не вызывать большого интереса, поскольку не исключается, что Китай может оказать помощь Ирану. Официального подтверждения о транспортировке военных грузов не поступало.

Политолог Юрий Светов ранее предположил, что Израиль с помощью фейков пытается втянуть США в военный конфликт с Ираном.