Политолог Светов указал на попытки Израиля втянуть США в войну против Ирана

Израиль сознательно распространяет фейковую информацию, чтобы втянуть США в полномасштабный военный конфликт с Ираном. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в беседе с « Инфо24 ».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отверг план израильских властей покончить с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. По сведениям западных СМИ, до тех пор, пока иранские действия не приведут к прямым потерям среди американцев, в Белом доме не видят оснований обсуждать вопрос преследования высшего руководства Ирана.

«Мне кажется, что информация прессы о том, что Трамп наложил вето на ликвидацию Хаменеи, не соответствует действительности», — заявил аналитик.

Он назвал такие публикации провокацией, предназначенной для вовлечения США в противостояние с Ираном. Подобные информационные кампании могут поставить крест на попытках Соединенных Штатов наладить конструктивное взаимодействие с Россией и Китаем, добавил специалист.