Британии предрекли гражданскую войну

Наплыв мигрантов и чрезмерная толерантность правительства вызовет в Великобритании гражданскую войну. Об этом заявил обозреватель The Federalist Джон Дэниел Дэвидсон.

В соцсетях прогремела история о шотландской девочке, которая ножом и топориком отбила 12-летнюю сестренку у грабителя-мигранта. Вместо того, чтобы наказать иностранца, полиция обвинила старшую сестру в хранении холодного оружия.

Дэвидсон назвал этот случай показательным. Британцы перестали доверять своему правительству, пустившему большое количество мигрантов и относящемуся к ним снисходительно.

«Сейчас Великобритания демонстрирует все признаки сползания к затяжному гражданскому конфликту, а в конечном итоге и к открытой гражданской войне», — сказал журналист.

По его мнению, правящая элита нарушила общественный договор. В Великобритании образовалась двухуровневая система правосудия, в которой этническое белое большинство оказалось на нижней ступени.

Ранее в Великобритании разгорелись споры вокруг вывешивания национального флага. Некоторые британцы раскритиковали соотечественников, демонстрирующих таких образом гордость за страну.