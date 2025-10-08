Британец зарезал бывшую подругу после ночи с любовницей

Жестоко расправившийся с бывшей сожительницей житель Ливерпуля за несколько часов до убийства переспал с любовницей, с которой долгое время крутил роман по переписке. Об этом сообщила британская газета The Daily Star со ссылкой на своего корреспондента из здания суда.

Само нападение обвиняемый совершил еще в середине апреля, когда ворвался в дом к экс-сожительнице и нанес 18 ножевых ранений. Вину британец не признал и заявил, что действовал в целях самообороны.

Показания на обвиняемого дала его любовница, с которой он провел ночь перед убийством. Она пояснила, что лично познакомилась с британцем в пабе около года назад. Они обменялись номерами телефонов и вступили в переписку.

По ее словам, общение не было постоянным, но между ними завязался роман. В середине апреля мужчина предложил ей встретиться в гостинице, где они переспали.

Перед уходом британец сказал, что ему нужно съездить домой, чтобы «кое-что уладить». Больше на связь он не выходил, и об убийстве девушки она узнала из прессы.

