Американку казнят за жестокое убийство девушки 30 лет назад

AP: в США казнят убийцу, которая вырезала пентаграмму на груди жертвы

Суд в США приговорил к смертной казни местную жительницу, которая жестоко расправилась с однокурсницей в 1995 году. Об этом сообщило агентство Associated Press .

По информации источника, речь идет о Кристе Пайк, приговоренной к смерти еще 30 лет назад.

Тогда 18-летняя девушка вместе с молодым человеком напала на сверстницу Коллин Слеммер. Они сильно избили жертву, а затем вырезали ножом пентаграмму на ее груди. С места преступления Пайк забрала кусок черепа убитой в качестве сувенира.

Адвокаты осужденной просили суд смягчить приговор. В качестве аргумента защитники указывали на страдания девушки от сексуального и физического насилия. Также у Пайк обнаружили посттравматическое стрессовое и биполярное расстройства.

Кроме Пайк, к казни готовят еще троих преступников, но она среди них — единственная женщина.

В 2021 году в США также казнили женщину, и это был первый случай за 70 лет.