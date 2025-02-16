Британский слушатель дозвонился до радио LBC и заявил в прямом эфире, что России следует вторгнуться в Великобританию, так как жить при президенте РФ Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщила «Газета.ru» .

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», — заявил он в эфире.

По мнению британца, миру необходим «настоящий коммунизм». Он выразил уверенность, что Путину можно доверять, чего бы он не сказал про Стармера.

Ранее британский политик Дэвид Фрост заявил, что его страна оказалась на грани банкротства. По его словам, дефицит бюджета может достичь 20 миллиардов фунтов стерлингов, сократить доходы не вариант из-за избирателей, а повышение налогов приведет к рецессии.

До этого британские журналисты назвали телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом «большой победой» для российского лидера.