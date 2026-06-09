Британец получил по почте журнал спустя 19 лет после подписки

Королевская почта Великобритании доставила подписчику журнал через 19 лет после подписки. Подробности сообщила газета «Комсомольская правда» в телеграм-канале .

«Пол Эдвардс заказал журнал для родителей в 2007-м, когда его дочери было 1,5 года, а сын вот-вот должен был родиться. А получил он его только на днях. <…> Вместе с помятой посылкой пришло письмо от Королевской почты: „Извините за неудобства“», — отметили в сообщении.

В Королевской почте пояснили, что посылка каким-то образом заново попала в систему. Сотрудники почты указали, что за последний год более 92% писем доставляются вовремя. Пол признался, что больше всего его позабавила фраза про «неудобства».

В соцсетях пост британца набрал около полутора миллиона просмотров. Пользователи посоветовали выставить раритетный журнал на продажу, но Пол выбросил устаревшую периодику в мусорное ведро.

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