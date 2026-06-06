Банк Англии убрал с банкнот изображения Черчилля, Остин и Тьюринга

Банк Англии изменил дизайн банкнот и убрал с них изображения исторических личностей: экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин и математика Алана Тьюринга. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

Проведенное по заказу Банка исследование установило, что они «вызывают споры и не отражают культурное и природное разнообразие Великобритании».

Аналитики рекомендовали убрать с банкнот портреты и заменить их на пейзажи, аргументировав это тем, что исторические личности олицетворяют «устаревшее представление о Великобритании, которое чревато расколом и разногласиями».

В Банке Англии объявили о смене дизайна незадолго до предоставленного отчета. По мнению чиновников, переход на новый дизайн способствует защите банкнот от мошенников, которые научились мастерски имитировать лица.

В США может появиться купюра с изображением президента Дональда Трампа. Ее номинал составит 250 долларов. Если казначейство сумеет продавить Бюро гравировки, то Трамп станет первым президентом, чей лик будет изображен на деньгах при жизни.