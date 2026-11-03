Британец Карл Бушби завершил 28-летнее кругосветное путешествие

Писатель и путешественник Карл Бушби, мечтающий стать первым человеком, совершившим кругосветное путешествие без использования транспорта, завершил его 2 ноября в родной Англии. За 28 лет он пешком и иногда вплавь преодолел около 50 тысяч километров, сообщила британская газета Daily Mail .

Издание опубликовало видео с возвращением 57-летнего британского искателя приключений. Бушби достиг ворот дома своей матери в городе Халле. Его встречали сотни человек, в том числе 36-летний сын и 12-летняя внучка, которую он никогда не видел. Когда он отправился в путь, его сыну Адаму было восемь лет.

Бывший морской десантник Бушби отправился в пешее путешествие 1 ноября 1998 года из чилийского города Пунта-Аренас. Изначально он планировал уложиться в 12 лет и вернуться в Великобританию к 2010 году, но экспедиция растянулась из-за многочисленных препятствий — сложностей с визами, экстремальных природных условий, финансового кризиса 2008 года, пандемии и даже ареста в России.

«Вся концепция того, что такое дом спустя 28 лет, немного размыта. Теперь дом значит для меня совсем другое», — признался Бушби.

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