Британец 30 лет продавал женщину незнакомцам

Би-би-си: британец заставил женщину за 30 лет переспать с 100 мужчинами

В Великобритании суд приговорил 67-летнего мужчину к пожизненному заключению за сексуальную эксплуатацию женщины. В течение 30 лет он заставил ее отдаться сотне незнакомцев, сообщила Би-би-си .

Родни Джонстон начал издеваться над женщиной, пожелавшей анонимно участвовать в слушаниях, с 1994 года. Он искал мужчин, готовых за деньги заняться с ней сексом, затем устраивал им встречу с ней в отеле, машине или на природе, снимая изнасилование на камеру.

Полиция приобщила к делу около 30 тысяч порнографических фото и видео. Суд приговорил Джонстона к пожизненному заключению.

«Я тревожусь за будущее, зато впервые за десятилетия я свободна», — заявила потерпевшая.

Ранее во Франции полиция арестовала мужчину, который насиловал дочь и растлевал родившихся у нее детей. Преступления прекратились после жалобы старшего сына.